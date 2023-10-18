На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули 3 людини.
Про це повідомляє ДСНС.
Вчора ввечері на автодорозі поблизу с. Озерна Тернопільського району відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів.
Водій та пасажир, які перебували в легковому авто, загинули на місці події.
Також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблих, а також вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.
Нагадаємо, на минулих вихідних на трасі Трускавець - Львів зіткнулись автомобілі Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy. Внаслідок ДТП загинули три людини, п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.