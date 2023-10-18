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На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули 3 людини

Водій вантажівки госпіталізований. 

На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули 3 людини
Фото: ДСНС

На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули 3 людини.

Про це повідомляє ДСНС. 

Вчора ввечері на автодорозі поблизу с. Озерна Тернопільського району відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів. 

Водій та пасажир, які перебували в легковому авто, загинули на місці події. 

Також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблих, а також вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.

Нагадаємо, на минулих вихідних на трасі Трускавець - Львів зіткнулись автомобілі Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy. Внаслідок ДТП загинули три людини, п'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

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