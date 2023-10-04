У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці

Повідомляється про мінімум 21 загиблого та 15 поранених.

У Венеції автобус із туристами з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу і впав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. 21 людина загинула. Серед них - п’ятеро українців.

Про це повідомляє Repubblica.

Повідомляється, що автобус транспортної компанії La Linea, був орендований туристами у кемпінгу. За офіційними даними, внаслідок аварії 21 особа загинула і 15 отримали поранення.

На борту перебували громадяни України, Німеччини, Франції та Хорватії. Водій був італійцем.

Посольство України у Римі підтвердило Sky News, що серед пасажирів автобуса були громадяни України.

На місце катастрофи прибули автомобілі швидкої допомоги з усього району. Управління охорони здоров'я Венеції активувало протокол "великих надзвичайних ситуацій", який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу резервного персоналу.

Новий гібридний автобус NCC, орендований для туристів із кемпінгу в Маргері, перевозив близько 40 пасажирів. Одна з версій пожежі - вибух газу в паливних баках автобуса. У найближчі кілька годин зображення з камер спостереження, спрямованих на естакаду, будуть проаналізовані, щоб краще зрозуміти динаміку падіння.

"За першими даними, слідів гальмування немає", - зазначив начальник муніципальної поліції Венеції Марко Агостіні, який приїхав на місце події.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом аварії.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у Twitter, що місце аварії було "апокаліптичним" і що він уже оголосив жалобу за загиблими. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні також висловила співчуття через загибель людей.

Оновлено. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив "Радіо Свобода", що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою.

"Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії. Внаслідок аварії шестеро людей були доставлені до лікарні з травмами голови, а також рук та ніг