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У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці

Повідомляється про мінімум 21 загиблого та 15 поранених.

У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці
Фото: repubblica

 У Венеції автобус із туристами з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу і впав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. 21 людина загинула. Серед них - п’ятеро українців.

Про це повідомляє Repubblica.

Повідомляється, що автобус транспортної компанії La Linea, був орендований туристами у кемпінгу. За офіційними даними, внаслідок аварії 21 особа загинула і 15 отримали поранення.

На борту перебували громадяни України, Німеччини, Франції та Хорватії. Водій був італійцем.

Посольство України у Римі підтвердило Sky News, що серед пасажирів автобуса були громадяни України.

На місце катастрофи прибули автомобілі швидкої допомоги з усього району. Управління охорони здоров'я Венеції активувало протокол "великих надзвичайних ситуацій", який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу резервного персоналу.

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Новий гібридний автобус NCC, орендований для туристів із кемпінгу в Маргері, перевозив близько 40 пасажирів. Одна з версій пожежі - вибух газу в паливних баках автобуса. У найближчі кілька годин зображення з камер спостереження, спрямованих на естакаду, будуть проаналізовані, щоб краще зрозуміти динаміку падіння.

"За першими даними, слідів гальмування немає", - зазначив начальник муніципальної поліції Венеції Марко Агостіні, який приїхав на місце події.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом аварії.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у Twitter, що місце аварії було "апокаліптичним" і що він уже оголосив жалобу за загиблими. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні також висловила співчуття через загибель людей.

Оновлено. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив "Радіо Свобода", що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою.

"Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії. Внаслідок аварії шестеро людей були доставлені до лікарні з травмами голови, а також рук та ніг

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