В Україні судитимуть експрезидента Януковича та силовиків у справі про розстріл мітингувальників у лютому 2014 року

В Україні судитимуть експрезидента Віктора Януковича та тогочасних очільників силових відомств у справі про розстріл мітингувальників на Майдані.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України, керівництва МВС України, Служби безпеки України та міністра оборони України, які 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників”, - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що колишній президент України, у період з 21 листопада 2013 року по 18 лютого 2014 року, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів, походів і демонстрації на підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, за підбурювання представників держави-агресора, створив організовану злочинну групу. До її складу він залучив колишніх міністра внутрішніх справ та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України, Голову Служби безпеки та його заступника, начальника ГУ МВС в м. Києві та його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення «Беркут», а також міністра оборони України.

Фото: Офіс Генпрокурора

Зазначається, що 18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів, в тому числі незаконно поставлених з території держави-агресора, для силової протидії та розгону демонстрантів.

За даними слідства, в першій половині дня 18 лютого 2014 року члени злочинної групи на чолі з експрезидентом, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень Президента України. Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції». А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

В обвинувальному акті наголошується, що такі дії колишніх Президента, Міністра оборони України та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Зазначається, що у зв’язку з тим, що ексвисокопосадовців з 2014 року переховуються від сторони обвинувачення і суду на території РФ, тимчасово окупованій АР Крим та м. Севастополь, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за відсутності підозрюваних (in absentia). Стосовно усіх обвинувачених судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Обвинуваченим інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України).

Колишнім Голові СБУ та командувачу ВВ МВС України також інкриміновано дезертирство (ч. 1 ст. 408 КК України).

Нагадаємо, у вересні сім років тюрми отримав ексберкутівець за побиття і незаконне затримання активістів Євромайдану. Також зловмисника позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки та спеціального звання "старший сержант міліції".

Навесні колишньому командирові львівського “Беркуту” повідомили про нову підозру в справі Майдану. А до цього Верховний Суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю, який катував майданівців.