Для Сил оборони створили плащ-невидимку від тепловізорів, повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розробка компактна та легка – вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур.

На відео готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Нагадаємо, український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.