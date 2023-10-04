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Для Сил оборони створили плащ-невидимку від тепловізорів, – Федоров

Плащ блокує випромінювання тепла. Розробка пройшла успішні випробування в польових умовах. 

Для Сил оборони створили плащ-невидимку від тепловізорів, – Федоров
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Для Сил оборони створили плащ-невидимку від тепловізорів, повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров

“Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що розробка компактна та легка – вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. 

На відео готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

 

Нагадаємо, український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.

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