​Уночі росіяни обстріляли з артилерії Мирівську громаду на Нікопольщині

Уночі російська армія накрила артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів", - написав він.

Лисак повідомив, що в результаті обстрілу пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередачі.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів.

Нагадаємо, 3 жовтня вночі РФ атакувала Дніпро ракетами. Ууламки ракети пошкодили три навчальні заклади та багатоповерхівки. Також від атаки дронами-камікадзе постраждала Марганецька громада Нікопольського району.