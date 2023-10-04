​Уночі росіяни обстріляли з артилерії Мирівську громаду на Нікопольщині

Уночі російська армія накрила артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів", - написав він.
Лисак повідомив, що в результаті обстрілу пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередачі.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
В інших районах Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів.
Нагадаємо, 3 жовтня вночі РФ атакувала Дніпро ракетами. Ууламки ракети пошкодили три навчальні заклади та багатоповерхівки. Також від атаки дронами-камікадзе постраждала Марганецька громада Нікопольського району.