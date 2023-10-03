Російські окупаційні війська обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 3 жовтня, російських обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 79 вибухів.

Зокрема, Хотінську, Краснопільську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Крім того, Юнаківську та Есманську громади окупанти обстріляли з мінометів.

А Великописарівську, Шалигинську та Миколаївську громади росіяни обстріляли з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав авіаударів по Антонівці. Там постраждали семеро людей, одна людина загинула.