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На Донеччині українські захисники знищили бронегрупу росіян

У ході штурмових дій було знищено ворожих 9 одиниць техніки та понад 50 чоловік піхоти.

На Донеччині українські захисники знищили бронегрупу росіян
Фото: Пресслужба Державної спеціальної служби транспорту

Днями у бою під Урожайним Донецької області воїни 710 бригади охорони Держспецтрансслужби, Окремої президентської бригади та інших підрозділів Сил оборони знищили бронегрупу росіян.

Про це повідомила пресслужба Державної спеціальної служби транспорту.

“Невдала атака ворога закінчилася для окупантів поразкою і значними втратами. Бій тривав з ночі і до сьомої години вечора. У ході штурмових дій було знищено ворожих 9 одиниць техніки та піхоти понад 50 чоловік”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Урожайне знаходиться на одному з двох головних напрямків атаки українських військ, котрі деокупують південь України від російських загарбників.

Завдяки оперативній роботі групи аеророзвідки “Барбі” рух ворожої бронетехніки та піхоти вчасно виявили, а артилерія спрацювала точно та потужно.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ знищили танк біля Бахмута українським FPV-дроном.

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