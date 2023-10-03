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Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі

Жінка публічно закликала підтримувати збройну агресію Росії з метою проведення “денацифікації України”.

Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції викрили мешканку с. Хотімля Харківської області у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисниця, за погодженням окупаційної адміністрації, організовувала видачу місцевим мешканцям гуманітарної допомоги, що надходила з РФ. Жінка реєструвала громадян з метою оформлення заявок на отримання такої допомоги”, - йдеться у повідомленні.

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Під час видачі місцевому населенню гуманітарної допомоги 38-річна жінка агітувала громадян щодо неправомірності існування України як суверенної держави. Також вона переконувала місцевих мешканців, що поширення суверенітету РФ на тимчасово окупованих територіях України є законним і правомірним. 

Жінка публічно закликала підтримувати збройну агресію Росії у формі так званої “спеціальної військової операції” з метою проведення “денацифікації України”.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Якщо її вина буде доведена, жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції підозрюють мешканку селища Великий Бурлук у Харківській області в співпраці з російськими окупантами. Жінка займалась врегулюванням спорів щодо земельних відносин та здійсненням прийому осіб з приводу земельних питань.

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