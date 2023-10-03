Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Суд забрав у УПЦ МП землю в центрі Черкас

УПЦ МП втратила більше 8 гектарів землі.

Суд забрав у УПЦ МП землю в центрі Черкас
Фото: З відкритих джерел

Черкаський окружний адмінсуд вилучив із користування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) землю в Черкасах.

Про це стало відомо з рішення Черкаського окружного адміністративного суду.

“Вилучити із земельної ділянки, загальною площею 12,0560 га, що перебуває у постійному користуванні Управління Черкаської єпархії Української православної церкви, частину земельної ділянки, площею 8,7291 га”, - йдеться у судовому рішенні.

Вилучена земля має бути використанна для створення міського парку.

Втім, це рішення може бути оскаржено в апеляційному суді.

Нагадаємо, 23 лютого керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосію повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. З'ясувалося, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ.

6 квітня Служба безпеки заявила, що зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies