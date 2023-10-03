Суд забрав у УПЦ МП землю в центрі Черкас

Черкаський окружний адмінсуд вилучив із користування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) землю в Черкасах.

Про це стало відомо з рішення Черкаського окружного адміністративного суду.

“Вилучити із земельної ділянки, загальною площею 12,0560 га, що перебуває у постійному користуванні Управління Черкаської єпархії Української православної церкви, частину земельної ділянки, площею 8,7291 га”, - йдеться у судовому рішенні.

Вилучена земля має бути використанна для створення міського парку.

Втім, це рішення може бути оскаржено в апеляційному суді.

Нагадаємо, 23 лютого керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосію повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. З'ясувалося, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ.

6 квітня Служба безпеки заявила, що зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.