У Раді зібрали понад 180 підписів під зверненням до Стефанчука щодо заборони УПЦ МП

У Парламенті збирають підписи щодо винесення в сесійну залу відповідного законопроєкту про заборону церков, керованих з Росії.

Народні депутати зібрали вже 186 підписів під зверненням до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом про розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із Російської Федерації. Про це повідомила заступник голови парламентської фракції “Голос” Юлія Клименко, – пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми зібрали 186 підписів, і ще є потенціал назбирати до 226 і закрити дискусію про те, що голосів недостатньо", – сказала Клименко.

Відомо, що дві фракції – "Європейська солідарність" і "Голос" у повному складі підписалися під цим зверненням.

"Зі "Слуги народу" підписали 120 народних депутатів", – додала Клименко.

Голова фракції "Батьківщина" також підписалися під зверненням у повному складі. Підтримає ініціативу і депутатська група "За майбутнє".

Підтримати це рішення має намір і голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

"Я буду підтримувати законопроєкт, що обмежує вплив країни-агресора на релігійні організації в Україні. Йдеться про московський патріархат, який треба забороняти", – каже парламентарій.

Нагадаємо, 23 вересня спікер Парламенту Руслан Стефанчук, заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Адже, на думку Стефанчука іде внутрішня дискусія всередині партій, зокрема в "Слузі народу", саме президентська партія має більшість голосів у парламенті. Як відомо, процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року, однак досі народні обранці не змогли вирішити це питання. Через розбіжності з голосами, в серпні у Верховній раді ініціювали збір підприсів щодо розгляд законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із Російської Федерації.