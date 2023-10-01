Байден запевнив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана

Американський президент Джо Байден відреагував на ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні.

На офіційному сайті Білого дому з'явилася заява президента США Джо Байдена щодо ухвалення проекту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, де немає фінансування допомоги Україні.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я сподіваюся, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент”, — йдеться у тексті заяви.

Він додає, що очікує від спікера Палати представників Кевіна Маккарті збереження відданості народу України та забезпечення прийняття підтримки, "необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент".

"Цей законопроєкт гарантує, що військовослужбовці, які перебувають на дійсній службі, продовжать отримувати зарплату, мандрівники будуть позбавлені затримок в аеропортах, мільйони жінок і дітей продовжать мати доступ до життєво необхідної допомоги у харчуванні та багато іншого. Це хороші новини для американського народу", — пояснив президент.

Вчора, 30 вересня, .уряд США уклав угоду про фінансування федеральних органів влади для уникнення припинення їхньої роботи, так званого "шатдауну". Також раніше у Пентагоні повідомили, що “шатдаун” у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.