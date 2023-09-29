Посол ЄС вважає, що 2030 рік - реалістичний термін вступу України до Євросоюзу

Вона зазначила, що розраховує, що в грудні лідери ЄС ухвалять рішення про початок переговорів про вступ нашої держави.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що 2030 рік - реалістичний термін вступу нашої держави до ЄС.

Про це Матернова сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Думаю, що 2030 рік - реалістичний термін. Але він можливий, якщо-дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ, а це не завжди лінійний процес. Утім я можу собі уявити, що це буде реальністю", - сказала посол.

Вона зазначила, що розраховує, що в грудні лідери ЄС ухвалять рішення про початок переговорів про вступ України. "Я сподіваюся, що цей крок буде зроблений. Але остаточне набуття членства України в ЄС забере ще деякий час. На цьому шляху є ще багато вимог, які ваша країна повинна виконати. Що дійсно важливо - це політичне рішення по початок переговорів", - наголосила Матернова.

Вона зауважила, що не лише від України залежить набуття членства у блоці.

"Для цього необхідні не лише реформи, які має здійснити Україна. Терміни визначатимуть також інституційні та політичні змін, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без зміни у системі голосування, у системі ухвалення рішень кількість членів ЄС не може збільшуватися до нескінченності", - сказала посол ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня.

Днями міністри країн Європейського союзу у справах блоку прибули до Іспанії, де обговорюватимуть необхідні реформи для прийняття нових членів - України, Молдови та Західних Балкан.

Тим часом Кабінет Міністрів ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті". Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після затвердження цієї програми "можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії".