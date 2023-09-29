Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
ГоловнаПолітика

Єрмак про виступ ветерана СС "Галичина" у Канаді: Ми не могли контролювати, кого запрошують у парламент

Україна не хоче нагнітати ситуацію у цій справі, бо "все ж таки Канада наш партнер", зауважив глава ОПУ.

Єрмак про виступ ветерана СС "Галичина" у Канаді: Ми не могли контролювати, кого запрошують у парламент
Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами прокоментував скандал із запрошенням українського ветерана дивізії СС "Галичина" до парламенту Канади, коли там перебував Президент Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання головного редактора LB.ua, чому від України не прозвучало жодної реакції з цього приводу, натомість цю тему "обсмоктують" ворожі пропагандисти, Єрмак сказав, що Україна не могла контролювати, кого запрошують у парламент.

"В першу чергу було абсолютно логічно, що реакція повинна була бути від приймаючої сторони. Вона теж була... Пролунала заява прем'єр-міністра Трюдо. Ми не контролюємо і не мали можливість контролювати, кого запрошують у парламент. Це не наша юрисдикція", - сказав глава ОПУ.

Єрмак додав, що не хотілося б підливати масла у вогонь, бо "все ж таки Канада наш партнер, в нас був дуже вдалий візит і сьогодні ще додавати і так до того...".

"Ми вже отримали багато критики - три країни і навколо, і так далі. Я думаю, що наша позиція і так зрозуміла... Думаю, ви всі бачили результат - людина (спікер парламенту Канади, який запросив українського ветерана - Ред.) визнала свою помилку" - сказав Єрмак.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, під час візиту Президента Зеленського до Канади спікер парламенту Ентоні Рота запросив до зали ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку. Після виступу Зеленського канадські законодавці аплодували і Гуньці, якого представив Рота. Спікер не проінформував уряд Канади і українському делегацію про своє рішення запросити ветерана дивізії, яку у Канаді вважають "нацистським" підрозділом.

Розгорівся скандал. Спікера попросили піти у відставку, що він і зробив. Згодом прем'єр-міністр Канади вибачився перед Зеленським.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies