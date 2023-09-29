Єрмак про виступ ветерана СС "Галичина" у Канаді: Ми не могли контролювати, кого запрошують у парламент

Україна не хоче нагнітати ситуацію у цій справі, бо "все ж таки Канада наш партнер", зауважив глава ОПУ.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами прокоментував скандал із запрошенням українського ветерана дивізії СС "Галичина" до парламенту Канади, коли там перебував Президент Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання головного редактора LB.ua, чому від України не прозвучало жодної реакції з цього приводу, натомість цю тему "обсмоктують" ворожі пропагандисти, Єрмак сказав, що Україна не могла контролювати, кого запрошують у парламент.

"В першу чергу було абсолютно логічно, що реакція повинна була бути від приймаючої сторони. Вона теж була... Пролунала заява прем'єр-міністра Трюдо. Ми не контролюємо і не мали можливість контролювати, кого запрошують у парламент. Це не наша юрисдикція", - сказав глава ОПУ.

Єрмак додав, що не хотілося б підливати масла у вогонь, бо "все ж таки Канада наш партнер, в нас був дуже вдалий візит і сьогодні ще додавати і так до того...".

"Ми вже отримали багато критики - три країни і навколо, і так далі. Я думаю, що наша позиція і так зрозуміла... Думаю, ви всі бачили результат - людина (спікер парламенту Канади, який запросив українського ветерана - Ред.) визнала свою помилку" - сказав Єрмак.

Нагадаємо, під час візиту Президента Зеленського до Канади спікер парламенту Ентоні Рота запросив до зали ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку. Після виступу Зеленського канадські законодавці аплодували і Гуньці, якого представив Рота. Спікер не проінформував уряд Канади і українському делегацію про своє рішення запросити ветерана дивізії, яку у Канаді вважають "нацистським" підрозділом.

Розгорівся скандал. Спікера попросили піти у відставку, що він і зробив. Згодом прем'єр-міністр Канади вибачився перед Зеленським.