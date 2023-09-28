Також ішлося про посилення української ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі детально обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції. Зокрема, йшлося про започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Зеленський відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, серед якої - зенітно-ракетні комплекси SAMP/T, самохідні артилерійські установки Caesar та далекобійні ракети SCALP-EG.

Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню української ППО.

Зеленський також вручив Лекорню орден «За заслуги» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, цього місяця про потреби українського війська говорили Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки Тьєрі Бюркар.

Французька компанія Delair (займається виробництвом безпілотних літальних апаратів) передала Україні 150 дронів.