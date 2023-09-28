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Зеленський і міністр оборони Франції обговорили ідею спільного виробництва певних видів озброєння

Також ішлося про посилення української ППО.

Зеленський і міністр оборони Франції обговорили ідею спільного виробництва певних видів озброєння
Володимир Зеленський і Себастьєн Лекорню
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі детально обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції. Зокрема, йшлося про започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Зеленський відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, серед якої - зенітно-ракетні комплекси SAMP/T, самохідні артилерійські установки Caesar та далекобійні ракети SCALP-EG.

Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню української ППО.

Зеленський також вручив Лекорню орден «За заслуги» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Фото: ОПУ

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Нагадаємо, цього місяця про потреби українського війська говорили Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки Тьєрі Бюркар.

Французька компанія Delair (займається виробництвом безпілотних літальних апаратів) передала Україні 150 дронів.

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