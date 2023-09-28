Росія завдала 76 авіаційних ударів та здійснила понад 40 обстрілів з РСЗВ по Україні, - Генштаб

Російські окупанти завдали 76 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вночі ППО збила 31 дрон із 39, які випустили росіяни. А на фронті упродовж доби відбулись 19 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два - по станціях РЕБ противника. Також українські захисники знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я, Покровське, Попівка, Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Андріївка, Степок, Таратутине, Олександрівка Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори, Кругле Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я, Покровське, Попівка, Карповичі, Медведівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Андріївка, Степок, Таратутине, Олександрівка Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори, Кругле Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів неподалік Круглого, Куп’янська, Берестового Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; на Лиманському Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів ворога зазнали Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Федорівка Донецької області;

Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів ворога зазнали Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Федорівка Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень;

ворог завдав авіаційних ударів поблизу Костянтинівки та Білої Гори Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень; на Авдіївському противник тричі намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного неподалік цього населеного пункту. Наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

противник тричі намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного неподалік цього населеного пункту. Наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському впродовж доби наші захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області;

впродовж доби наші захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області; на Шахтарському українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Новояковлівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Новояковлівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Херсонської області, серед яких Золота Балка, Антонівка, Ромашкове та Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну 44 ударними безпілотниками "Shahed-136/131", при цьому сили ППО знищили 34 "Шахеди" та 6 розвідувальних дрони.

Були влучання у Кіровоградській області.