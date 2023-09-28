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15 років тюрми отримав агент РФ, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях

Ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.

15 років тюрми отримав агент РФ, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях
Фото: СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років тюрми отримав агент російського ГРУ, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Насамперед росіян цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині. Також зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час проведення ним прихованої фотозйомки військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

Ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабуЗС РФ (відомого як ГРУ).

До "уваги" агресора чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі "Однокласники". Під час перебування у Харкові він відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

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Потім російський агент за вказівкою свого "куратора" повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Однак, головною метою його  поїздки  було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. 

Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу:  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);  ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше 13 років ув'язнення отримав колаборант із Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів.

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