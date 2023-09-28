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Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію

Посилення нашої держави наблизить припинення російської агресії.

Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Єнс Столтенберг
Фото: ОПУ

Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 28 вересня.

"Чим сильнішою стане Україна, тим ближче ми наблизимося до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. В України немає такого варіанту. Якщо Україна здасться - це не буде миром. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром узагалі", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що Україні потрібний "сталий мир". Він додав, що майбутнє нашої держави - в НАТО і "ми працюємо над підготовкою цього майбутнього".

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Нагадаємо, Столтенберг нині перебуває з візитом в Україні. Із Президентом Зеленським вони обговорили посилення української ППО перед майбутніми атаками Росії на критичну інфраструктуру.

Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua сказала, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.

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