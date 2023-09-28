З генсеком НАТО обговорили всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою.

До Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про це йдеться на сайті Альянсу.

На спільній пресконференції зі Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав переговори змістовними. Він зазначив, що сьогодні це була розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу.

"Ми робимо усе, щоб наблизити цей час", – сказав він.

За словами президента, з генсеком НАТО обговорили всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби захисників.

Союзники погодилися, що Україна не потребує плану дій щодо членства в НАТО. Окремо обговорили саміт НАТО в Вашингтоні, що відбудеться наступного року.

Столтенберг сказав, що радий повернутися в місто, де б'ються вільні серця. Він сказав, що під час минулого візиту обговорював майбутній контрнаступ України, а зараз українські війська уже просунулися вперед.

Він вважає, що Україна має міцну підтримку від усіх країн-членів НАТО та інших країн, яки входять до Контактної групи з питань оборони України.

Генсек НАТО також зазначив, що очікує хороших новин від Форуму оборонних індустрій, що незабаром почнеться у Києві.

"Українське майбутнє – в НАТО", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні з робочими візитами в Києві також перебувають міністри оборони Великої Британії Грант Шаппс та Франції – Лекорно.