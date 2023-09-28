Президент Литви закликав грузинську колегу підтримати санкції проти Росії

Президенти Литви Гітанас Науседа і Грузії Саломе Зурабішвілі обговорили перспективи євроінтеграції, прогрес у впровадженні реформ і рекомендацій Єврокомісії та безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Alkas.

Науседа наголосив, що Литва залишається послідовним прихильником європейської інтеграції Грузії, і для того, щоб Грузія отримала статус країни-кандидата в ЄС, необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Єврокомісії.

Йдеться, зокрема, про політичну деполяризацію суспільства, судові реформи, деолігархізацію та свободу ЗМІ.

Також президент Литви підкреслив, що важливо синхронізувати геополітичний курс Грузії із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовно підтримувати санкційну політику ЄС проти РФ.

Раніше латвійський президент Едгардс Рінкевичс наголосив, що Грузія має приєднатися до спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, включаючи санкції Євросоюзу проти Росії.