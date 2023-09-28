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Президент Литви закликав грузинську колегу підтримати санкції проти Росії

Грузія має провести політичну деполяризацію суспільства, судові реформи, деолігархізацію та забезпечити свободу ЗМІ. 

Президент Литви закликав грузинську колегу підтримати санкції проти Росії
Фото: Alkas

Президенти Литви Гітанас Науседа і Грузії Саломе Зурабішвілі обговорили перспективи євроінтеграції, прогрес у впровадженні реформ і рекомендацій Єврокомісії та безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Alkas.

Науседа наголосив, що Литва залишається послідовним прихильником європейської інтеграції Грузії, і для того, щоб Грузія отримала статус країни-кандидата в ЄС, необхідно продемонструвати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Єврокомісії.

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Йдеться, зокрема, про політичну деполяризацію суспільства, судові реформи, деолігархізацію та свободу ЗМІ. 

Також президент Литви підкреслив, що важливо синхронізувати геополітичний курс Грузії із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовно підтримувати санкційну політику ЄС проти РФ.

Раніше латвійський президент Едгардс Рінкевичс наголосив, що Грузія має приєднатися до спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, включаючи санкції Євросоюзу проти Росії.

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