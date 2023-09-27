США запровадили санкції проти осіб з Ірану, Китаю, ОАЕ і Туреччини, які купували деталі для іранських дронів

США запровадили санкції проти п'яти юридичних та двох фізичних осіб, які базуються в Ірані, Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, що беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Ця мережа сприяла постачанню та фінансовим операціям на підтримку закупівлі серводвигунів — найважливішого компонента, що використовується в іранських "шахедами".

Один із серводвигунів, які придбала згадана мережа осіб, виявили серед залишків ворожого дрона, який нещодавно збили в Україні.

У переліку є зокрема:

іранська компанія Pishgam Electronic Safeh (PESC) (закупила тисячі серводвигунів для ударних БпЛА);

гонконгська Hongkong Himark Electron Model Limited (Hongkong Himark);

турецькі фірми Dal Enerji Madencilik Turism Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Dal Enerji) та Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Loistik Sanayi Limited Sirketi (Anka Port);

компанія з ОАЕ Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC та ін.

Починаючи із вересня 2022 року США запровадили уже дев'ять раундів санкцій проти іранської програми БпЛА.

Нагадаємо, цього місяця США ввели санкції щодо семи фізичних та чотирьох юридичних осіб, які базуються в Ірані, Китаю, Росії і Туреччині. Мережа компаній допомагала Ірану постачати деталі для виробництва дронів і літаків, а також забезпечувати необхідні фінансові операції.

Крім того, Сполучені Штати Америки тиснуть на Іран, аби він припинив продавати Росії дрони і запчастини до них, натомість Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, а також не надто контролюватиме уже запроваджені обмеження на продаж нафти. Як виняток залишать обмежувальні заходи через порушення прав людини.

Тим часом у Росії планують за допомогою Ірану створити 6 000 ударних безпілотників для бомбардування українських міст.