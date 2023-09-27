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Соцплатформа X скасувала можливість повідомляти про допис з фейком

Функцією користувалися у США, Австралії, Південній Кореї, Бразилії, Філіппінах та Іспанії.

Соцплатформа X скасувала можливість повідомляти про допис з фейком
Фото: EPA/UPG

Соціальна платформа X (колишня мережа Twitter) скасувала можливість повідомляти про допис, який містить оманливу інформацію. Це була функція, відмінна від тих, які компанія вже використовує для інформування про зловживання чи ворожі висловлювання.

Про це пише The Guardian.

З 2021 року користувачі X у США, Австралії та Південній Кореї мали змогу позначати твіти, які, на їхню думку, містили оманливу інформацію. 

На початку 2022 року функцію активізували у Бразилії, Філіппінах та Іспанії, причому адміністрація компанії тоді відзначила важливість такого інструменту під час виборів. Однак протягом останніх тижнів цей інструмент був видалений.

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Зазначимо, власник платформи, американський мільярдер Ілон Маск раніше називав боротьбу з цензурою контенту у соцмережах ключовою причиною поглинання Twitter.

Нагадаємо, Ілон Маск офіційно перейменував Twitter на Х у липні. Мережа матиме додаткові функції для довгих текстів, відео, повідомлень та платіжних сервісів.

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