30 вересня у Словаччині відбудуться четверті позачергові парламентські вибори. На них невелику перевагу має партія Smer колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який пообіцяв відмовитися від непохитної підтримки України Братиславою.

Про це пише The Guardian з посиланням на опитування агентства “Фокус”.

Популістська політична сила набирає 18%, а ліберальна “Прогресивна Словаччина” йде на другому місці з 16,6%.“Глас”, можливий головний лідер, сформований політиками, які вийшли зі Smer, становить 13,7%.

Чимало інших партій отримують менше ніж 10%. Ультраправа “Республіка” має 7,7%.

Зазначимо, Роберт Фіцо розкритикував західні санкції проти Росії, а правозахисники кажуть, що він розпалює ненависть до ЛГБТ спільноти. Критики Фіцо побоюються, що у разі повернення до влади, він підірве демократичні інститути та змінить зовнішню політику Словаччини. У політичній партії, ці побоювання відкидають як необґрунтовані.

Кандидати вчора з’явилися на теледебатах. Фіцо назвав лідера “Прогресивної Словаччини” Міхала Шимечку “просто продовженням хаосу та нестабільності”. 39-річний віцепрезидент Європейського парламенту Шимечка намагався підкреслити, що його опонент є “відносним новачком у словацькій політиці”.

30 вересня у Словаччині відбудуться четверті позачергові парламентські вибори. Це 9-ті за рахунком вибори до словацького парламенту в історії країни.

Нагадаємо, посадовці Євросоюзу у приватному порядку закликали техногігантів Alphabet (Google), TikTok, Meta (Facebook) посилити боротьбу з проросійською пропагандою на тлі виборів у Словаччині.