Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ГоловнаСвіт

"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва з першим візитом прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)

Він уже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. 

"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва з першим візитом прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
Зеленський та Шаппс
Фото: скріншот

До Києва із офіційним візитом прибув міністр оборони (державний секретар) Великої Британії Грант Шаппс.

Він уже зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідне відео опубліковано у Telegram президента.

"Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – сказав Зеленський.

На сайті президента додали, що співрозмовники обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо йшлося про початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

Згодом про візит повідомив і сам Шаппс у X.

"Я повернувся до Києва цього тижня, щоб запитати в президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги. Оскільки Україна повертає свою територію, підтримка Великобританії залишається непохитною. Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення Путіна. Слава Україні", – написав він.

Шаппс очолив міністерство оборони наприкінці серпня цього року і це його перший візит до України на цій посаді. У першому дописі після погодження на посаду він висловив підтримку Україні.

До Гранта Шаппса британське МО очолював Бен Воллес. Він декілька разів за час повномасштабної війни відвідував Україну захищав її інтереси на різноманітних міжнародних майданчиках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies