"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва з першим візитом прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)

До Києва із офіційним візитом прибув міністр оборони (державний секретар) Великої Британії Грант Шаппс.

Він уже зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідне відео опубліковано у Telegram президента.

"Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – сказав Зеленський.

На сайті президента додали, що співрозмовники обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо йшлося про початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

Згодом про візит повідомив і сам Шаппс у X.

"Я повернувся до Києва цього тижня, щоб запитати в президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги. Оскільки Україна повертає свою територію, підтримка Великобританії залишається непохитною. Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення Путіна. Слава Україні", – написав він.

I've been back to Kyiv this week to ask President @ZelenskyyUa what he needs to win.



As Ukraine retakes its territory, UK support remains unwavering. We will work tirelessly to bring our partners together to help Ukraine defeat Putin's illegal invasion. Slava Ukraini 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/VSkIPO7BBs — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 28, 2023

Шаппс очолив міністерство оборони наприкінці серпня цього року і це його перший візит до України на цій посаді. У першому дописі після погодження на посаду він висловив підтримку Україні.

До Гранта Шаппса британське МО очолював Бен Воллес. Він декілька разів за час повномасштабної війни відвідував Україну захищав її інтереси на різноманітних міжнародних майданчиках.