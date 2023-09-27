З Нагірного Карабаху виїхали вже 53 тис. вірмен

У регіоні раніше проживало приблизно 120 тис. вірмен.

Уряд Вірменії повідомив про евакуацію з Нагірного Карабаху понад 53 тис. місцевих жителів.

Про це заявила прессекретарка прем'єра Вірменії Назелі Багдасарян на пресконференції в середу, 27 вересня, інформує Інтерфакс-Україна.

За офіційними даними, у Нагірному Карабаху проживало приблизно 120 тис. вірмен.

Як повідомлялося, у населеному пункті Корнідзор поблизу Лачинського коридору, що зв'язує Вірменію і Нагірний Карабах, створено гуманітарний центр.

Громадян, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд Вірменії зобов'язується забезпечити житлом.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабаху. Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти вірмен.

Зустріч лідерів Вірменії і Азербайджану запланована на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).