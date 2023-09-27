Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
​На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Спікер парламенту Канади пішов у відставку, бо він запросив на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" (оновлено)
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
ГоловнаСвіт

З Нагірного Карабаху виїхали вже 53 тис. вірмен

У регіоні раніше проживало приблизно 120 тис. вірмен.

З Нагірного Карабаху виїхали вже 53 тис. вірмен
Фото: EPA/UPG

Уряд Вірменії повідомив про евакуацію з Нагірного Карабаху понад 53 тис. місцевих жителів.

Про це заявила прессекретарка прем'єра Вірменії Назелі Багдасарян на пресконференції в середу, 27 вересня, інформує Інтерфакс-Україна.

За офіційними даними, у Нагірному Карабаху проживало приблизно 120 тис. вірмен.

Як повідомлялося, у населеному пункті Корнідзор поблизу Лачинського коридору, що зв'язує Вірменію і Нагірний Карабах, створено гуманітарний центр.

Громадян, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд Вірменії зобов'язується забезпечити житлом.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабаху. Наступного дня сторони домовилися про припинення вогню. Армію оборони Нагірного Карабаху мали повністю роззброїти, озброєння та важку техніку вивести з території. Водночас у Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

21 вересня президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом відновлено після 24-годинного військового наступу проти вірмен.

Зустріч лідерів Вірменії і Азербайджану запланована на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies