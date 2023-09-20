Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху, повідомляє DW.

Армію оборони Нагірного Карабаху буде повністю роззброєно, озброєння та важку техніку виведуть з території, повідомляє Інформаційний штаб невизнаної республіки.

Підрозділи вірменської армії також виведуть із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.

21 вересня "представники місцевого вірменського населення" зустрінуться із владою Азербайджану, повідомили в Інформаційному штабі.

BBC повідомляє, що влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців припити вогонь, йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки. Угода набирає чинності з 13:00 20 вересня 2023 року.

"Протягом двох днів затятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від супротивника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках супротивнику вдалося прорватися до бойових позицій сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим влада Карабаху "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню".

Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають припинити о 13:00 20 вересня.

Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з Азербайджанською стороною щодо "реінтеграції" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.

Міністерство оборони Азербайджану підтверджує, що бойові дії будуть призупинені, якщо невизнана Нагірно-Карабахська республіка здасть все озброєння та важку техніку, а всі військові, зокрема збройні сили Вірменії, складуть зброю і підуть з бойових позицій.

Саме ці умови Баку виставив учора. Карабах погодився на ці умови.

Нагадаємо, напередодні Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.

19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію.