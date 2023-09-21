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Якщо Іран отримає ядерну зброю, ми повинні зробити те саме, − спадковий принц Саудівської Аравії

"Це буде необхідно з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході".

Якщо Іран отримає ядерну зброю, ми повинні зробити те саме, − спадковий принц Саудівської Аравії
Фото: EPA/UPG

Якщо Іран придбає ядерну зброю, його країна буде прагнути зробити те ж саме.  Про це заявив спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, пише The Hill

“Якщо вони отримають його, ми повинні його отримати”, − сказав він Fox News.

Принц додав, що це буде необхідно “з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході, але ми цього не хочемо цього бачити”.

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Ібн Салман попередив про небезпеку ядерної зброї й сказав: “ми стурбовані тим, що будь-яка країна отримає ядерну зброю”. “Це поганий крок”, − сказав він.

Він припустив, що спроби отримати ядерну зброю загалом є безплідною ідеєю, оскільки її розміщення рівносильне оголошення війни усьому світу.

“Навіть якщо Іран отримає ядерну зброю, якась країна застосує ядерну зброю, це означає, що вони ведуть війну з рештою світу. Світ не може побачити ще одну Хіросіму. Якщо світ побачить загибель 100 000 людей, це означає, що ви перебуваєте в стані війни з рештою світу”, − підкреслив принц.

У вівторок президент Ірану Ебрагім Райсі заявив, що Сполучені Штати повинні продемонструвати, що вони мають намір повернутися до ядерної угоди 2015 року, з якої колишній президент Трамп вийшов у 2018 році. Минулого року адміністрація Байдена вела переговори з Іраном щодо поновлення угоди, але вони не були успішними. 

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден засудив рішення Росії призупинити свою участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь між двома державами.

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