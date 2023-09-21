Якщо Іран отримає ядерну зброю, ми повинні зробити те саме, − спадковий принц Саудівської Аравії

"Це буде необхідно з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході".

Якщо Іран придбає ядерну зброю, його країна буде прагнути зробити те ж саме. Про це заявив спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, пише The Hill.

“Якщо вони отримають його, ми повинні його отримати”, − сказав він Fox News.

Принц додав, що це буде необхідно “з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході, але ми цього не хочемо цього бачити”.

Ібн Салман попередив про небезпеку ядерної зброї й сказав: “ми стурбовані тим, що будь-яка країна отримає ядерну зброю”. “Це поганий крок”, − сказав він.

Він припустив, що спроби отримати ядерну зброю загалом є безплідною ідеєю, оскільки її розміщення рівносильне оголошення війни усьому світу.

“Навіть якщо Іран отримає ядерну зброю, якась країна застосує ядерну зброю, це означає, що вони ведуть війну з рештою світу. Світ не може побачити ще одну Хіросіму. Якщо світ побачить загибель 100 000 людей, це означає, що ви перебуваєте в стані війни з рештою світу”, − підкреслив принц.

У вівторок президент Ірану Ебрагім Райсі заявив, що Сполучені Штати повинні продемонструвати, що вони мають намір повернутися до ядерної угоди 2015 року, з якої колишній президент Трамп вийшов у 2018 році. Минулого року адміністрація Байдена вела переговори з Іраном щодо поновлення угоди, але вони не були успішними.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден засудив рішення Росії призупинити свою участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь між двома державами.