У Тбілісі відновився суд над Саакашвілі

Він узяв участь у засіданні по відеозв’язку з клініки.

Тбіліський міський суд 20 вересня відновив судовий процес над колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі за звинуваченням у насильницькому розгоні антиурядового мітингу в листопаді 2007 року, яке він і його прихильники відкидають як політично мотивоване.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Саакашвілі приєднався до процесу по відеозв’язку з лікарні і сказав: "Вітаю всю Грузію, я ще слабкий, але ніщо не може зламати мого духу, тому що він належить грузинському народу".

Фігурантами справи також є колишні члени уряду Саакашвілі Вано Мерабішвілі, Зураб Адеішвілі, Давид Кезерашвілі та Гігі Угулава.

Нагадаємо, Саакашвілі, який був президентом Грузії з 2004 по 2013 роки, відбуває шестирічний термін за звинуваченням у зловживанні владою, яке він і його прихильники вважають політично мотивованим. Йому висунули окремі звинувачення в незаконному перетині кордону в жовтні 2021 року, коли він повернувся до Грузії з самовільного вигнання.

Члени сім’ї й адвокати неодноразовозаявляли, що стан здоров’я Саакашвілі погіршується, навіть коли він лікувався в приватній клініці.

Медична команда Саакашвілі заявила, що стан його здоров’я погіршився після того, як він потрапив у в’язницю в жовтні 2021 року та оголошував неодноразові голодування на знак протесту проти свого ув’язнення.

З моменту арешту 55-річного політика у 2021 році його прихильники та опозиційні активісти провели кілька масових акцій з вимогою його негайного звільнення.

Саакашвілі є громадянином України, і президент Володимир Зеленський в липні закликав Грузію передати Саакашвілі Україні. У правлчій партії Грузії відкиинули будь-які консультації з Україною щодо Саакашвілі.

Європейський союз також висловив занепокоєння через погіршення стану здоров’я Саакашвілі.