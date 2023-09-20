Путін у жовтні збирається поїхати до Китаю

Президент РФ сподівається взяти участь у форумі "Один пояс - один шлях".

Президент Росії Володимир Путін збирається в жовтні відвідати Китай та взяти участь у форумі "Один пояс - один шлях".

Про це він заявив під час зустрічі в Кремлі з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, повідомляє пресслужба Кремля.

"Я із задоволенням прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай в жовтні цього року", - сказав Путін.

Він додав, що ідея "Один пояс - один шлях" повністю відповідає інтересам Росії.

"Ми інтегруємо і наші ідеї про створення великого Євразійського простору, і ідеї китайських друзів у рамках програми "Один пояс - один шлях". І діємо досить синхронно", - пояснив Путін.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі закликав свого китайського колегу Ван І підштовхнути Росію до виведення своїх військ із України.

Як повідомлялося, 18 вересня головний дипломат Китаю Ван І розпочав чотириденну поїздку до Росії, під час якої обидві держави, як очікується, пообіцяють поглибити взаємну політичну довіру, готуючись до можливого знакового візиту Путіна до Пекіна в жовтні.

Повідомлялося, що Путін поїде до Пекіна для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це буде перша поїздка глави Кремля за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Тим часом "Група семи” закликала Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.