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У Москві підтвердили візит Путіна до Пекіна наступного місяця

Це буде перша поїздка глави Кремля після ордеру Міжнародного кримінального суду на його арешт.

У Москві підтвердили візит Путіна до Пекіна наступного місяця
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін у жовтні поїде до Пекіна для переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це буде перша поїздка глави Кремля за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт.

Про це пише Reuters.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що спроба Заходу стримати Росію і Китай поглибить співпрацю між двома державами.

“У жовтні ми розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні”, − сказав Патрушев на зустрічі в Москві з першим дипломатом Китаю Ван І.

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Путін під час відвідин КНР також візьме участь у третьому форумі “Один пояс, один шлях” на запрошення Сі Цзіньпіна у березні.

Нагадаємо, за кілька днів до візиту Сі Цзіньпіна в Москву МКС видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію сотень дітей з України.

Зараз триває чотириденний візит головного дипломата Китаю Ван І до Росії, під час якої обидві країни, як очікується, мають поглибити взаємну політичну довіру.

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