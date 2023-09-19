Знищеного Росією зерна вистачило би, щоб рік годувати понад 10 мільйонів людей, - Остін

Дії РФ продовжують загрожувати світовій продовольчій безпеці та створювати умови для нової гуманітарної кризи на планеті.

За останні місяці Росія продовжувала завдавати удари по українських портах та зерновій інфраструктурі і знищила стільки зерна, якого вистачило би, щоб годувати понад 10 млн людей протягом року.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США "Рамштайн", - передає Укрінформ.

"В результаті цих атак було знищено щонайменше 280 тис. тонн зерна, чого вистачило би, щоби годувати 10,5 млн людей протягом року", - наголосив міністр.

Він сказав, що дії Росії продовжують загрожувати світовій продовольчій безпеці та створювати умови для нової гуманітарної кризи на планеті.

Остін запевнив, що партнери у форматі "Рамштайн" (це майже 50 країн) продовжать надавати Україні потрібну допомогу для того, щоби вони могла захищатися від агресора.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день РФ відмовилася продовжувати зернову угоду.