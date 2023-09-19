Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
ГоловнаСвіт

У Німеччині почалося засідання в форматі "Рамштайн"

Головує міністр оборони США. 

У Німеччині почалося засідання в форматі "Рамштайн"
Фото: скріншот

У Німеччині почалося засідання Контактної групи з питань оборони України. Головує, як і завжди, міністр оборони США Ллойд Остін.

Разом із ним США представляє начальник Обʼєднаного комітету штабів генерал Марк Міллі. Україну вперше представляє новий міністр оборони Рустем Умєров

Остін на початку засідання подякував попередньому українському міністру оборони Олексію Резнікову за його внесок у боротьбу за вільний світ. Він привітав Умєрова та пообіцяв, що працюватиме із ним та його командою в тісному контакті.

"Український контрнаступ перебуває в стані прогресу", – сказав Остін під час вступної промови.

Він додав, що в сьогоднішній зустрічі беруть участь близько 50 країн. 

Нагадаємо, це – вже 15 зустріч Контактної групи з питань оборони України. Попередня відбулася в липні, на ній йшлося, зокрема, про посилення протиповітряної оборони.

Учора Остін зазначив, що на 15-ій зустрічі йтиметься про подальшу допомогу у сфері безпеки та посилення підтримки України в її боротьбі за захист свого суверенітету. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies