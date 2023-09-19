У Німеччині почалося засідання в форматі "Рамштайн"

У Німеччині почалося засідання Контактної групи з питань оборони України. Головує, як і завжди, міністр оборони США Ллойд Остін.

Разом із ним США представляє начальник Обʼєднаного комітету штабів генерал Марк Міллі. Україну вперше представляє новий міністр оборони Рустем Умєров.

Остін на початку засідання подякував попередньому українському міністру оборони Олексію Резнікову за його внесок у боротьбу за вільний світ. Він привітав Умєрова та пообіцяв, що працюватиме із ним та його командою в тісному контакті.

"Український контрнаступ перебуває в стані прогресу", – сказав Остін під час вступної промови.

Він додав, що в сьогоднішній зустрічі беруть участь близько 50 країн.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks at the Ukraine Defense Contact Group meeting in Germany. https://t.co/2Syj0aIKG3 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 19, 2023

Нагадаємо, це – вже 15 зустріч Контактної групи з питань оборони України. Попередня відбулася в липні, на ній йшлося, зокрема, про посилення протиповітряної оборони.

Учора Остін зазначив, що на 15-ій зустрічі йтиметься про подальшу допомогу у сфері безпеки та посилення підтримки України в її боротьбі за захист свого суверенітету.