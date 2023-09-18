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​Британський виробник паперу Mondi виходить із бізнесу в Росії

Компанія продає свій найбільший та останній актив - Сиктивкарський лісопромисловий комплекс.

​Британський виробник паперу Mondi виходить із бізнесу в Росії
АТ "Монті Сиктивкар" (архівне фото)
Фото: mondigroup.com

Британський виробник паперу та опакування Mondi Group домовився про продаж бізнесу в Росії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

17 вересня Mondi повідомила, що продає свій найбільший та останній актив у Росії - целюлозно-паперовий комбінат АТ "Монті Сиктивкар" (Сиктивкарський лісопромисловий комплекс) - компанії "Сезар Інвест" за 80 млрд рублів (775 млн євро за нинішнім курсом).

Угода вже отримала погодження з боку російської антимонопольної служби та урядової підкомісії, яка контролює іноземні інвестиції.

Сторони домовилися, що Mondi отримає гроші від продажу комбінату шістьома щомісячними траншами. Перші чотири платежі становитимуть по 13,5 млрд рублів кожен. Перший платіж буде здійснено до кінця вересня 2023 року, решта три – до кінця грудня цього року, після чого право власності на Монді Сиктивкар перейде до Сезар Інвест, а Mondi формально завершить вихід із Росії.

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Останні 26 млрд рублів будуть виплачені двома рівними траншами після закриття угоди. Продаж не вимагає схвалення акціонерів Mondi.

Ще три заводи, що належали компанії Mondi в Росії – ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" – у липні 2023 року продали російській групі "Готек".

Нагадаємо, що в квітні Mondi Group було внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції.

Улітку минулого року шведсько-швейцарська корпорація Tetra Pak, яка є одним із найбільших світових виробників пакувальних матеріалів для харчової продукції, оголосила, що повністю виводить свій бізнес із РФ.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили санкції проти країни-агресорки, а також - експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи в Росії і вихід із спільних проєктів.

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