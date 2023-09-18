Цього тижня король Чарльз нарешті відвідає Францію з державним візитом

Цього тижня король Чарльз нарешті відвідає Францію − через шість місяців після заворушень і страйків, які змусили монарха в останню хвилину відкласти візит.

Про це пише euractiv.com.

Перенесена триденна поїздка 74-річного глави британської держави до Парижа та Бордо з його дружиною, 76-річною королевою Каміллою, розпочинається в середу, а маршрут практично не змінився з березня.

Візит передбачає стандартні урочисті заходи з президентом Еммануелем Макроном, чиї непопулярні пенсійні реформи спровокували громадянські заворушення на початку цього року. Також заплановані більш неформальні зустрічі з громадськістю.

Французький лідер і перша леді приймуть Чарльза і Каміллу на державному бенкеті у Версалі, палаці на захід від Парижа, який є синонімом французької королівської сім’ї. Чарльз має також виступити у Сенаті.

Багато заходів присвячені темам навколишнього середовища, сталого розвитку, просування грамотності та молодіжного підприємництва.

У північному передмісті Парижа Сен-Дені, де наступного року пройдуть Олімпійські ігри, відбудуться зустрічі з місцевими спільнотами та зірками спорту.

У Бордо, південно-західному місті, де досі проживає близько 39 000 британських емігрантів, він відвідає органічний виноградник і зустрінеться з пожежниками, що борються з лісовими пожежами, викликаними кліматичними змінами.

Нагадаємо, король Чарльз відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як король. Чарльз III офіційно став королем Великої Британії у травні. Він приніс присягу у вересні 2022.