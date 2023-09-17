Бербок закликає до реформ в ООН

"Рада Безпеки ООН, яка, як і раніше, представляє світ 20-го століття, більше не доречна".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася за фундаментальні реформи в ООН.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

Бербок прибула у Нью-Йорк напередодні спільних дебатів у Генеральній Асамблеї ООН, які відбудуться 19 вересня, і заявила, що Німеччина прагне "зробити систему ООН більш справедливою, більш інклюзивною та дієздатною". Вона нагадала про необхідність реформи Ради Безпеки ООН, за яку Німеччина виступає вже багато років разом з Бразилією, Індією та Японією в так званій "Великій четвірці".

"Рада Безпеки ООН, яка, як і раніше, представляє світ 20-го століття, більше не доречна. Лише якщо ООН "оновить" свою операційну систему, щоб адаптуватися до світу 21 століття, вона стане в довгостроковій перспективі місцем, де світова спільнота зможе разом розв'язувати свої проблеми", - наголосила Бербок.

Вона також повідомила, що Німеччина та Намібія очолили переговори про Саміт ООН щодо наступного року, а спільні дебати будуть присвячені головним проблемам: "про мир, про подальший розвиток міжнародного права, про хороший клімат, політику охорони здоров'я та розвитку, а також про права дівчаток та жінок у таких країнах, як Афганістан".

Нагадаємо, що за понад 500 днів повномасштабного вторгнення та девʼять років російської агресії Рада Безпеки ООН не змогла вжити конкретних дій відповідно до глави VII Статуту ООН − дії щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії. І це стосується не лише російсько-української війни, а й інших конфліктів у світі.

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що майбутня реформа Ради Безпеки ООН має включати ключовий компонент − рішення позбавити Росію її незаконно отриманого статусу постійного члена та пов’язаного з цим право вето.