Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
ГоловнаСвіт

Бербок закликає до реформ в ООН

"Рада Безпеки ООН, яка, як і раніше, представляє світ 20-го століття, більше не доречна".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася за фундаментальні реформи в ООН.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

Бербок прибула у Нью-Йорк напередодні спільних дебатів у Генеральній Асамблеї ООН, які відбудуться 19 вересня, і заявила, що Німеччина прагне "зробити систему ООН більш справедливою, більш інклюзивною та дієздатною". Вона нагадала про необхідність реформи Ради Безпеки ООН, за яку Німеччина виступає вже багато років разом з Бразилією, Індією та Японією в так званій "Великій четвірці".

"Рада Безпеки ООН, яка, як і раніше, представляє світ 20-го століття, більше не доречна. Лише якщо ООН "оновить" свою операційну систему, щоб адаптуватися до світу 21 століття, вона стане в довгостроковій перспективі місцем, де світова спільнота зможе разом розв'язувати свої проблеми", - наголосила Бербок.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона також повідомила, що Німеччина та Намібія очолили переговори про Саміт ООН щодо наступного року, а спільні дебати будуть присвячені головним проблемам: "про мир, про подальший розвиток міжнародного права, про хороший клімат, політику охорони здоров'я та розвитку, а також про права дівчаток та жінок у таких країнах, як Афганістан".

Нагадаємо, що за понад 500 днів повномасштабного вторгнення та девʼять років російської агресії Рада Безпеки ООН не змогла вжити конкретних дій відповідно до глави VII Статуту ООН − дії щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії. І це стосується не лише російсько-української війни, а й інших конфліктів у світі.

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що майбутня реформа Ради Безпеки ООН має включати ключовий компонент − рішення позбавити Росію її незаконно отриманого статусу постійного члена та пов’язаного з цим право вето.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies