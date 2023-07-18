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Майбутня реформа Радбезу ООН має позбавити Росію її статусу та вето, − Кулеба

Рада Безпеки та весь світ стануть здоровішими, якщо в них не буде РФ.

Майбутня реформа Радбезу ООН має позбавити Росію її статусу та вето, − Кулеба
Фото: EPA/UPG

За понад 500 днів повномасштабного вторгнення та девʼять років російської агресії Рада Безпеки ООН не змогла вжити конкретних дій відповідно до глави VII Статуту ООН − дії щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії. І це стосується не лише російсько-української війни, а й інших конфліктів у світі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомили у МЗС.

“Майбутня реформа Ради Безпеки ООН має включати ключовий компонент − рішення позбавити Росію її незаконно отриманого статусу постійного члена та пов’язаного з цим право вето. Рада Безпеки і весь світ стануть здоровішими, якщо в них не буде Росії, наділеної правом вето”, − заявив він.

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Він наголосив, що допоки Радбез ООН не здатен виконувати свої функції, відповідальність на себе бере український солдат. 

“Допоки деякі міжнародні організації паралізовані страхом чи отруєні російською присутністю, сьогодні відповідальність на себе бере український солдат. Саме український солдат відновлює мир і безпеку − із кожним кроком вперед, із кожним звільненим з окупації населеним пунктом. По суті, втілюючи те, що має втілювати Радбез ООН. Це має високу ціну. Але іншого вибору немає. Я прошу вас шанувати цю самопожертву та продовжувати надавати нам підтримку задля наближення миру”, − підсумував міністр.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив у травні на, що настав час реформувати Раду Безпеки ООН, щоб вона відповідала "реаліям сучасного світу". 

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