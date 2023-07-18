Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
На Лимано-Куп’янському напрямку діють близько 100 тис. окупантів, - Череватий
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
ГоловнаСвіт

Біля Афін посилилася лісова пожежа

Пожежникам вдалося локалізувати інші загоряння на південний схід та захід від грецької столиці.

Біля Афін посилилася лісова пожежа
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вночі посилилася пожежа у лісах на північ від Афін, у той час, як пожежникам вдалося локалізувати інші загоряння на південний схід та захід від грецької столиці.

Про це пише Reuters.

Представник пожежної служби повідомив, що в районі Дервенохорії приблизно за 30 км на північ від Афін вирувала неконтрольована пожежа, яка спалила ліс. За повідомленнями грецьких ЗМІ, пожежа загрожувала свинофермі.

Підписуйтесь на наш Google News

Ще одна пожежа ослабла − у селі Куварас, приблизно за 27 км на південний схід від грецької столиці. Цей вогонь, що роздмухувався мінливим вітром, швидко поширився на прибережні міста Анавіссос, Лагонісі та Сароніда, змусивши людей покинути свої будинки.

У цьому районі працюють 230 пожежників за підтримки 76 пожежних машин та п'яти гелікоптерів.

Фото: EPA/UPG

Понад 7000 акрів землі було випалено вздовж узбережжя, де багато афінян мають будинки для відпочинку. Густий шар білого диму було видно з Афін, коли третя пожежа спалахнула неподалік морського курорту Лутраки, приблизно за 80 км на захід від столиці.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у червні через лісові пожежі в Канаді мільйонам людей у всій Північній Америці було оголошено попередження про високий рівень ризику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies