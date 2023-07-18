Пожежникам вдалося локалізувати інші загоряння на південний схід та захід від грецької столиці.

Сьогодні вночі посилилася пожежа у лісах на північ від Афін, у той час, як пожежникам вдалося локалізувати інші загоряння на південний схід та захід від грецької столиці.

Про це пише Reuters.

Представник пожежної служби повідомив, що в районі Дервенохорії приблизно за 30 км на північ від Афін вирувала неконтрольована пожежа, яка спалила ліс. За повідомленнями грецьких ЗМІ, пожежа загрожувала свинофермі.

Ще одна пожежа ослабла − у селі Куварас, приблизно за 27 км на південний схід від грецької столиці. Цей вогонь, що роздмухувався мінливим вітром, швидко поширився на прибережні міста Анавіссос, Лагонісі та Сароніда, змусивши людей покинути свої будинки.

У цьому районі працюють 230 пожежників за підтримки 76 пожежних машин та п'яти гелікоптерів.

Фото: EPA/UPG

Понад 7000 акрів землі було випалено вздовж узбережжя, де багато афінян мають будинки для відпочинку. Густий шар білого диму було видно з Афін, коли третя пожежа спалахнула неподалік морського курорту Лутраки, приблизно за 80 км на захід від столиці.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у червні через лісові пожежі в Канаді мільйонам людей у всій Північній Америці було оголошено попередження про високий рівень ризику.