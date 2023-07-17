Міністерство оборони Великобританії може очолити голова МЗС, - ЗМІ

Новим міністром оборони Великобританії замість Бена Воллеса може стати очільник МЗС королівства Джеймс Клеверлі.

Про це повідомляє The Times.

Видання наголошує, що оборонна сфера є однією з найважливіших для прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака. Водночас, Джеймс Клеверлі, який є військовим резервистом, має досвід у цій сфері завдяки своїй нинішній роботі.

Також серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони називають молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата, молодшого міністра Збройних сил Джеймс Хіппі, головного секретаря Міністерства фінансів Джон Глен і лідерку Палати громад Пенні Мордонт.

В свою чергу, на посаду голови МЗС розглядається кандидатура колишньої міністерки зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, Бен Воллес підтвердив, що планує піти з посади міністра оборони Великої Британії під час наступної перестановки в кабінеті міністрів.