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Міністерство оборони Великобританії може очолити голова МЗС, - ЗМІ

На посаду голови МЗС розглядається кандидатура колишньої міністерки зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Міністерство оборони Великобританії може очолити голова МЗС, - ЗМІ
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Новим міністром оборони Великобританії замість Бена Воллеса може стати очільник МЗС королівства Джеймс Клеверлі.

Про це повідомляє The Times.

Видання наголошує, що оборонна сфера є однією з найважливіших для прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака. Водночас, Джеймс Клеверлі, який є військовим резервистом, має досвід у цій сфері завдяки своїй нинішній роботі. 

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Також серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони називають молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата, молодшого міністра Збройних сил Джеймс Хіппі, головного секретаря Міністерства фінансів Джон Глен і лідерку Палати громад Пенні Мордонт.

В свою чергу, на посаду голови МЗС розглядається кандидатура колишньої міністерки зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, Бен Воллес підтвердив, що планує піти з посади міністра оборони Великої Британії під час наступної перестановки в кабінеті міністрів.

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