Нетаньягу виписали з лікарні

В офісі прем’єра заявили, що результати тестів були у межах норми.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу був госпіталізований через зневоднення організму. Він провів ніч у лікарні, але 17 липня його відпустили додому.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

73-річний Нетаньягу був терміново доставлений у лікарню 16 липня після того, як відчув легке запаморочення. Обстеження встановило, що ізраїльський прем’єр почувався зле через зневоднення організму. Лікарі порекомендували Нетаньягу залишитися в лікарні.

В його офісі повідомили, що напередодні госпіталізації Нетаньягу перебував на півночі країни, де температура повітря піднялася приблизно до 40 градусів за Цельсієм. В офісі прем’єра також заявили, що результати медичних тестів були у межах норми і що політик почувається "дуже добре". Засідання уряду було водночас перенесено на 17 липня.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики вашингтонських законодавців і українських посадовців дати Україні озброєння, зокрема систему протиповітряної оборони “Залізний купол”.