Естонія закупить боєприпаси на понад мільярд євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив план розвитку з 2024 по 2027 рік, згідно з яким Міністерство оборони в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на суму понад 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє Postimees.

Для розвитку ППО буде закуплено ракетний комплекс середньої дальності. Також закуповують боєприпаси для повітряного нападу, розпочинають механізацію маневрених підрозділів, продовжують збільшувати запаси боєприпасів, розпочате урядом минулого року. План також передбачає розвиток медичного центру катастроф.

"Повномасштабна війна Росії проти України наочно показує, в які можливості нам потрібно інвестувати. Зробити це дає змогу підвищення видатків на держоборону до 3 відсотків ВВП. Пріоритетом розвитку є якомога швидше створення необхідних можливостей", - сказав Певкур.

У планах розвитку посідає важливе місце і підтримка молодіжних організацій Кайтселійту (добровольчі воєнізовані формування): їм буде виділено загалом понад 7,3 млн євро.

Крім реконструкції злітно-посадкової смуги, в Емарі розпочнеться будівництво додаткових казарм. Будуть побудовані нові склади боєприпасів. План розвитку також передбачає заміну сторожового корабля Pikker.

Нагадаємо, що у червні Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги.