​Корея може допомогти Україні в цифровізації культурної спадщини, - Ткаченко

Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Вдячний Олені Зеленській за те, що порушила тему збереження української культурної спадщини. І як до цього може долучитися Республіка Корея - насамперед у цифровізації, в якій країна посідає передові позиції", - написав він за підсумками візиту корейського лідера до України та відвідин Національного заповідника "Софії Київської".

Ткаченко назвав заповідник "святинею - яка краще за всіх говорить про нашу потужну історію".

Нагадаємо, Мінкультури розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України.