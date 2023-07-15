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​Корея може допомогти Україні в цифровізації культурної спадщини, - Ткаченко

Міністр культури відвідав заповідник "Софія Київська" разом із корейською делегацією.

​Корея може допомогти Україні в цифровізації культурної спадщини, - Ткаченко
Ткаченко
Фото: Мінкультури

Корея може допомогти Україні в цифровізації вітчизняної культурної спадщини.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Вдячний Олені Зеленській за те, що порушила тему збереження української культурної спадщини. І як до цього може долучитися Республіка Корея - насамперед у цифровізації, в якій країна посідає передові позиції", - написав він за підсумками візиту корейського лідера до України та відвідин Національного заповідника "Софії Київської".

Ткаченко назвав заповідник "святинею - яка краще за всіх говорить про нашу потужну історію".

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Нагадаємо, Мінкультури розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України.

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