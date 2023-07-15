Міністр оборони Британії Воллес може восени піти з посади і з політики, - ЗМІ

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес восени може залишити свою посаду і повністю піти з політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Цієї осені прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, аби спробувати перезавантажити уряд перед виборами.
Тож Бен Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця. Одна з причин звільнення, яку називає видання, - це неможливість Сунака переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що міністр Воллес мав стати наступним генеральним секретарем НАТО.
Міністр оборони залишатиметься прихильником Ріші Сунака і уряду. Крім того, його рішення залишити посаду і політику не пов'язане з нинішніми труднощами у Консервативній партії.
"Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ", – зазначило джерело видання.
Серед можливих наступників Воллеса - головний секретар казначейства Джон Глен, міністр безпеки Том Тугендхат і ексміністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.
Нагадаємо, днями міністр оборони Великобританії Бен Воллес потрапив у скандал, коментуючи постачання військової допомоги Україні. Він сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку.
Це викликало хвилю обурення в українському суспільстві. На репліку Воллеса відреагував його прем'єр Сунак і український президент.
Тоді Воллес на своїй фейсбук-сторінці написав, що його не так зрозуміли щодо вдячності України за підтримку і "ми не Amazon".