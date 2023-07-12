Британський міністр оборони різко висловився про постачання Україні зброї: "Ми не Amazon"

"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити подяку", - сказав Воллес.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, коментуючи постачання військової допомоги Україні, сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку, передає Sky News.

За словами Воллеса, він рекомендував українській стороні пам'ятати, що їй необхідно переконати деяких політиків у Вашингтоні та інших столицях, які сумніваються, що кошти, які вони витрачають на військову допомогу Україні, того варті.

"Тут є невелике застереження: подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити подяку... Але іноді вам потрібно переконати законодавців ... в Америці, вам потрібно переконати політиків, що сумніваються, в інших країнах, що, знаєте, це того варте, і що вони щось отримують за це", - сказав британський міністр.

Воллес додав, що торік, коли він 11 годин їхав у поїзді до Києва, аби отримати список допомоги, який потребує Україна, після прибуття сказав, що "я не Amazon".

Нагадаємо, "Група семи" підписала декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО.

Минулого місяця прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надасть великий пакет фінансової підтримки для України. Новий пакет допомоги включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги.