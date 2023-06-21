Велика Британія надасть новий пакет фінансової допомоги для України, – Ріші Сунак

Серед іншого він включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надасть великий пакет фінансової підтримки для України.

Про це Сунак заявив на початку міжнародної онлайн-конференції з відновлення України, яку прем'єр-міністр Великої Британії відкрив разом із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сунака, новий пакет допомоги включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги.

Join me at the Ukraine Recovery Conference #URC2023 https://t.co/n5ZR4GZ4Vi — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 21, 2023

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. І протягом наступних трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 млрд доларів", – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував конференцію з відновлення України (URC2023), яка відбудеться 21-22 червня, і закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про виділення 60 млн фунтів стерлінгів для Комплексного пакету допомоги НАТО (CAP) для України.