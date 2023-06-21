Головне за ніч та ранок. Середа, 21 червня

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Повітряну тривогу в зв'язку з цим оголошували в кількох областях.

Близько п'ятої ранку у Хмельницькій ОВА поінформували, що в області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Усі 6 дронів-камікадзе знищені на Хмельниччині, повідомили в Повітряних Силах.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу сталося 40 бойових зіткнень.

Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабної війни по 21 червня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 540 осіб вбитими, а також 9 танків та кілька десятків артсистем.

Про інші втрати противника – в новині.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку. Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, повідомляє Military Media Center із посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

“На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, – сказав Ковальов.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка ЗСУ також вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Станом на середу, 21 червня, у Херсонській області залишаються підтопленими 20 населених пунктів, 17 з них - на тимчасово захопленій території, повідомляє ДСНС України.

Згідно з повідомленням, на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см).

Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тис. тонн води з 223 підвалів та будинків. Від початку робіт – понад 182,3 тис. тонн з 795 будинків та підвалів. Підвезено понад 65 тонн води для громадян, а з початку робіт 554 тонни води.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!