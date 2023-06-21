Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Цю заяву американський президент зробив через день після зустрічі держсекретаря Блінкена та китайського лідера у Пекіні.

Президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

Про це повідомляє BBC.

Ця заява прозвучала через день після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Сі для переговорів у Пекіні, які були спрямовані на послаблення напруженості між двома країнами.

Сі сказав, що в Пекіні було досягнуто певного прогресу, тоді як Блінкен зазначив, що обидві сторони відкриті до подальших переговорів.

Китай поки не коментував заяву Байдена.

Президент Байден також сказав, що Сі був збентежений нещодавньою напруженістю навколо китайської повітряної кулі-шпигуна, яка злетіла з курсу над США.

“Причина, чому Сі Цзіньпін був дуже засмучений, коли я збив ту повітряну кулю… наповнену шпигунським обладнанням, полягала в тому, що він не знав, що воно (шпигунське обладнання, - ред.) було там. Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знають, що відбувається”, – сказав Байден.

Зазначається, що візит Блінкена до Пекіна – перший за майже п’ять років візит такого рівня – відновив спілкування на високому рівні між двома країнами. І Байден, і Сі привітали це як бажаний розвиток подій. Але Блінкен чітко дав зрозуміти, що між двома країнами залишаються великі розбіжності.

Вашингтон і Пекін давно мають розбіжності у деяких питаннях, включаючи торгівлю, права людини й Тайвань.

Але особливо загострилися відносини в останній рік. У зв’язку з наближенням виборів у США та напруженістю з Китаєм, яка стає політичною проблемою, деякі сенатори-республіканці критикують адміністрацію Байдена за «м’якість» щодо Китаю.

Нагадаємо, у Пекіні Блінкен заявив, що Китай знову пообіцяв не постачати Росії зброю для війни в Україні. Однак США турбують китайські фірми, які можуть надавати технології для країни-агресора.

Напередодні Блінкен прибув до Пекіна, щоб зустрітися із міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом, а також головним дипломатом Ван Ї.

Днями стало відомо, що Європейський Союз має намір відмовитися від планів з обмеження експорту для п'яти китайських компаній, які, ймовірно, пов'язані з Росією, щоб вийти з глухого кута через свій останній пакет санкцій проти Москви.

У той же час з'явилася інформація, що російську національну гвардію озброїли першими бронемашинами Tiger китайського виробництва.