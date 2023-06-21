Румунія підтримує вступ України до НАТО, - Кулеба

Він провів першу зустріч з новим керівником МЗС Румунії.

Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє пресцентр МЗС України.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба у середу, 21 червня, провів першу зустріч зі своєю румунською колегою Лумініцою Одобеску. Глава МЗС України висловив вдячність румунським партнерам за підтримку вступу до НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханніс ухвалили спільну декларацію, у якій Бухарест зобов'язався підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО.

А 8 червня Румунія зобов'язала Росію скоротити чисельність свого посольства на 51 посаду. Йдеться про 21 дипломата і 30 посад технічно-адміністративного персоналу.