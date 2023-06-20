Словаччина визнала Голодомор геноцидом українців

Словацький парламент ухвалив резолюцію, в якій визнає Голодомор в Україні в 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

Про це пише "Європейська правда".

Автори резолюції, які представляють прозахідні партії, наголосили, що в контексті нинішньої війни Росії проти України, в якій Росія хоче знищити українську національну ідентичність і знову фізично ліквідувати українців як націю, необхідно чітко вказати на минулі дії Росії і зробити все можливе, щоб подібні дії ніколи не повторилися ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні світу.

"Голод в Україні є, разом з Голокостом, найтрагічнішою подією проти людства на європейському континенті. Він спричинив смерть мільйонів українців та українок і був цинічно спланований та жорстоко здійснений радянським режимом з метою впровадження радянської політики колективізації сільського господарства та придушення українського населення та його національної ідентичності", – зазначають словацькі депутати.

Таким чином парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу, оскільки він був вчинений з наміром знищити групу людей шляхом нав'язування їм таких умов життя, які були розраховані на їхнє фізичне знищення.

"Агресивна війна Росії проти України, що триває, руйнування її енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, блокування експорту українського зерна та крадіжка Росією мільйонів тонн зерна відновили побоювання широкомасштабного штучно викликаного голоду, особливо на Глобальному Півдні, який залежить від доступного українського зерна", – йдеться в резолюції.

Президент Володимир Зеленський уже подякував парламенту Словаччини за ухвалену резолюцію.

"Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Також Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Перед цим таке ж рішення ухвалила Палата громад британського парламенту.