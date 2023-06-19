Голова Верховної Ради вважає найбільш правильним провести вибори одразу після воєнного стану

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає найбільш правильним рішення щодо виборів провести їх зразу після закінчення воєнного стану. Про це він розповів у інтервʼю УП.

Стефанчук нагадав, що українське законодавство забороняє проведення виборів на час воєнного стану. Крім того, зараз було би складно провести їх і через велику кількість переміщених осіб та окуповані території.

"Бо ми не знаємо, як організувати голосування для майже 7 мільйонів, які знаходяться за межами України. Ми не знаємо, як організувати голосування для тих регіонів, які тимчасово окуповані. Ми не знаємо, як забезпечити належне представництво, явку інших громадян під час дії воєнного стану і чи не будуть виборчі об'єкти атакуватися. Тому, мені здається, дуже мудре рішення закладено в законодавстві України, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", – зазначив Стефанчук.

Спікер парламенту вважає, що якби вибори під час війни були б можливі, це могло б призвести до розриву України, на який очікує ворог.

"І тому мені здається, що найбільш правильне і мудре рішення – провести вибори одразу після завершення воєнного стану", – сказав він.

Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради мали б відбутися вже у жовтні 2023. Народні депутати та правники впевнені: жодні вибори до скасування воєнного стану по всій країні провести неможливо. І навіть після перемоги знадобиться щонайменше пів місяця (і це за оптимістичними оцінками), щоб підготувати їх. Утім у Верховній Раді України вже працює робоча група з питань зміни виборчого законодавства разом з міжнародними експертами та громадським сектором. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua.