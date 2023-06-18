Резніков днями проведе переговори з міністром оборони Ізраїлю Галантом , - ЗМІ

Це буде перша розмова Резнікова і Галанта з моменту вступу ізраїльського міністра на посаду.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант найближчими днями проведе телефонні переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в ізраїльському оборонному відомстві.

Як зазначається, про переговори просив глава Пентагону Ллойд Остін.

Зокрема, за даними видання, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі Остін запитав Галанта, чи не поговорить він з Резніковим і чи не зробить він більше, щоб допомогти Україні. Водночас, як розповіли джерела видання, Галант сказав Остіну, що Ізраїль не надаватиме Україні летальної зброї.

Неназваний український посадовець також підтвердив, що є плани провести бесіду між Резніковим і Галантом.

Це буде перша телефонна розмова Резнікова і Галанта з моменту вступу ізраїльського міністра на посаду понад п'ять місяців тому.

Нагадаємо, що у травні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що розроблену Ізраїлем систему виявлення ворожих ракет, яка наразі проходить випробування у Києві, можуть активувати упродовж двох місяців.