Кличка хочуть зняти з посади голови КМДА, але рішення поки немає, – джерела

Столичного очільника Віталія Кличка хочуть зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього немає. Про це повідомила джерела LB.ua у владних колах.

Це питання активізувалося на тлі трагедії з загибеллю людей під закритим укриттям в Дніпровському районі. За даними ZN.ua, механізм зміщення Кличка з посади та кандидатури ймовірних наступників активно обговорюють на Банковій.

Тема відсторонення Кличка від керування КМДА, яка має реальні владні повноваження на відміну від посади мера, піднімається не вперше. До повномасштабного вторгнення відповідні зміни були передбачені новим законом про столицю. Верховна Рада встигла проголосувати за нього лише в першому читанні – ще в 2019 році, і відтоді документ в другому читанні не розглядався. Ще на початку лютого 2022 Кличко говорив про політичну складову в цьому законопроєкті.

Після початку повномасштабної війни публічні політичні чвари між столичною та центральною владою зі зрозумілих причин стихли. Однак 1 березня президент Володимир Зеленський утворив на додачу до Київської міської адміністрації (КМДА) ще й Київську міську військову (КМВА), яку очолив генерал Микола Жирнов. У областях державні адміністрації (ОДА) автоматично стали військовими (ОВА) з введенням воєнного стану, але через особливість статусу столиці Володимир Зеленський створив окрему адміністрацію.

Аргументуючи рішення утворити КМВА, президент наголошував, що нею керуватиме професійний військовий. Адміністрацію створили для захисту столиці, щоб гарантувати оборону міста та блокувати ворогу підступи до столиці.

"Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", – говорив президент.

Кличко таку ротацію повноважень у перші дні створення КМВА у своїх соцмережах не коментував. Жирнов у травні в інтервʼю "КиївВлада" говорив, що на період воєнного стану вся повнота влади належить військовим адміністраціям. Структура КМВА, за словами Жирнова, була затверджена Головнокомандувачем ЗСУ, і відповідно до неї він мав двох заступників: із оборонного сектору – військового, а з цивільного – Віталія Кличка. В жовтні 2022, в день відставки Жирнова, Кличко у дописі подякував йому за "конструктивну співпрацю".

Розкол між КМДА і нинішнім очільником КМВА Сергієм Попком, принаймні публічний, почався після трагічної загибелі двох жінок і дитини під зачиненим укриттям поліклініки в Дніпровському районі. Мер міста Кличко вважає, що відповідальність за закрите укриття несе директор медзакладу та керівник районної адміністрації. Голова КМВА Сергій Попко, коментуючи трагедію, говорив, що відповідальність має нести влада на всіх рівнях "від керівника міста до голів району".

Питання цивільного захисту були визначені за КМВА. Однак КМДА теж займалася цими питаннями, і, наприклад, у жовтні 2022 обіцяла, що рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі триматимуть їх зачиненими під час тривоги. У квітні КМДА звітувала про "системний контроль" за станом укриттів разом із представниками громадськості. А в травні, всього за декілька днів до трагедії, в КМДА запевняли, що перевірки проблемних укриттів, на які останнім часом скаржилися мешканці Києва, ведуться постійно.

Сьогодні Київрада ухвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою "дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування". Зокрема, депутати хочуть, щоб виконавчий орган ради міста очолював мер.

Вони посилаються на те, що це унормовано законом про столицю та рішенням Конституційного суду (згідно з рішенням якого бути головою КМДА повинна особа, обрана киянами, тобто мер). Крім того, в зверненні просять повернути мерові право подавати кандидатури на призначення і звільнення голів районів Києва. Цієї функції його позбавили незадовго до повномасштабної війни.